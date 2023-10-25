سامو زين بإطلالة شبابية وأحمد سعد برفقة جياني إنفانتينو.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "الإستوري" وظهرت برفقة حيواناتها.

يسرا

نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة لها تدعم من خلالها الشعب الفلسطيني.

شاكيرا

ظهرت شاكيرا بإطلالة شتوية كاجوال ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "صباح الخير".

سامو زين

نشر الفنان سامو زين، صورة جديدة له على حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بإطلالة شبابية جذابة ونال إعجاب متابعيه.

أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد صورة له وهو برفقة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ياسمين جمال

نشرت الفنانة ياسمين جمال، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت: "صباح التفاؤل لحد ما نشوف الكلام على إيه ".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع صورة لها من كواليس مسلسل "صوت وصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "رضوى".

مريهان مجدي

شاركت مريهان مجدي متابعيها عبر السوشيال ميديا بموقع "إنستجرام" صورة لها من أحدث ظهور، ونالت إعجاب متابعيها.

حسين الجسمي

نشر الفنان حسين الجسمي صورة له برفقة شاروخان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة".