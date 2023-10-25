شكرا لقرائتكم خبر عن سينما محسن أحمد عنوان لصالون "كلام فى السيما" للمخرج أشرف فايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص المخرج أشرف فايق عنوانا لصالونه السينمائى " كلام فى السيما " عن مدير التصوير المخرج د. محسن أحمد ليتحدث عن مدى تأثير صورته فى أفلامه السينمائية، ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم 9 نوفمبر الساعة السابعة مساء، ويوم 16 نوفمبر بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب.

وأكد المخرج أشرف فايق لـ ”الخليج 365” أن الصالون يتخلله عرض أجزاء من أفلام محسن أحمد وستتم مناقشة ومشاهدة أجزاء ومشاهد للعديد من أفلامه، وسيكون هو شخصيا حاضا بنفسه للحديث عن رحلته الطويلة فى عالم التصوير والإخراج السينمائي.

صالون" كلام ف السيما " ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان القدير د.وليد قانوش، وبدعم من الدكتورة نيفيين الكيلانى وزيرة الثقافة المصرية، وجدير بالذكر أن د. محسن أحمد بدأ حياته المهنية مصورًا فى فيلم (صديقى الوفي) عام 1984، وشارك بعدها فى أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصورًا ومديرًا للتصوير، وفى التسعينات اتجه لإخراج الفيديو كليب فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم (كاظم الساهر، لطيفة، هانى شاكر)، وكان فيلمه (السيد أبو العربى وصل) عام 2005 هو أول أفلامه الروائية الطويلة مع النجم هانى رمزى والذى تعاون معه مرة أخرى فى فيلم (الرجل الغامض بسلامته) عام 2010.