شكرا لقرائتكم خبر عن "وبينا ميعاد 2" ينضم إلى قائمة مسلسلات الموسم الشتوى على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم "وبينا ميعاد" الجزء الثانى إلى قائمة مسلسلات الأوف سيزون والمقرر عرضها قريباً، اذ انطلق تصوير مشاهد العمل الأسبوع قبل الماضى للعرض في الموسم الشتوى على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويأتي ذلك بعد النجاح الجماهيرى اللافت الذى حققه العمل وقت عرضه في شهر يناير الماضى.

مسلسل "وبينا معاد" الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

يذكر أن قنوات المتحدة تستعد لاستقبال مسلسلات الموسم الشتوى، حيث يتم تصوير عدد من الأعمال حالياً لعرضها قربباً أبرزها "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، وولاء الشريف، و"زينهم" بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، و"الوصفة السحرية" من 45 حلقة بطولة شيرى عادل، اسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان.