صبا مبارك عن معاناة الشعب الفلسطيني: "كل يوم العجز بياكل منا شفقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة الأردنية صبا مبارك دعمها للقضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية، والتي تندد خلالها بمواصلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.

ونشرت "صبا" صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" تضمنت الآتي: "أرجوكم لا تتعودوا ولا تتعبوا أخواننا عم بيتعرضوا لمذبحة جماعية مستمر، أول مرة في حياتي بقرر إنه أنشر صور ناس، وتحديدًا أطفال شهداء، وعلى كتر ما هو مؤلم وصادم وجارح، هو لا يذكر أمام الحقيقة اللي عم بيعشوها في غزة".

وعلقت "صبا" على الرسالة قائلة: "كل يوم العجز عم بياكل منا شقفة، والله آسفين على كل شي ولكن بأقل القليل اللي بتقدر عليه لازم نضل عم بنحاول".

وشاركت الفنانة صبا مبارك مؤخرًا بافتتاح استوديوهات خشب الزيتون في الأردن ضمن احتفالية الذكرى العشرين للهيئة الملكية للسينما في الأردن وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع الأفلام الأردنيين والعرب.