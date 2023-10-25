بدء تصويرمسلسل "شمال إجباري" بطولة محمد لطفي وصلاح عبدلله ورندا البحيري وآخرون

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ميرنا وليد - بيروت - احتفل أبطال مسلسل "شمال إجباري" استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وهم الممثل المصري محمد لطفي وراندا البحيري، وصلاح عبد الله، ومن تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد خضري، ونظم منتج العمل حفلاً لفريق العمل قبل تصويره.
يشارك بالمسلسل كل من عماد رشاد، ولبني ونس، وهايدي رفعت، وايمي سالم، وأحمد عزمي، وحسن عبد الفتاح، وسمسم شهاب، وعلاء زينهم، ومحمود فارس، وابرام سمير، وأحمد عزمي، ومصطفي الغيطاني ،محمد السني وميرا الموجي ومهرة مدحت ومريم سرحان ونهي رأفت وأوزوريس وإسلام عماد ودعاء حاتم وعبده الخولي، وتأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد خضري ، وجار الاتفاق مع باقي أبطال العمل.
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