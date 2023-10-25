ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري عمر كمال، عبر حسابه منشوراً يشير فيه أنه مستمر في العمل بالأفراح والحفلات رغم أحداث غزة المؤلمة؛ لأنه ملتزم باتفاقات، ولديه عمالة توفر دخلا لـ 40 أسرة.

وكان الفنان عمر كمال، قد دعا الشعب المصري لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني من أمام النصب التذكاري، يوم الجمعة الماضي.

ونشر عمر كمال فيديو له قال فيه: "هنستناكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة قدام النصب التذكاري وقبر الجندي المجهول في شارع النصر؛ لدعم فلسطين وغزة، وخلف القيادة السياسية والرئيس السيسي والجيش المصري، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا برر عمر كمال إحياءه حفلات رغم أحداث غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.