شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات الأسبوع الثانى لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن إطار فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فى نسخته الـ 11، يقدم المهرجان فى الأسبوع المقبل العرض المسرحى الأول فى المنطقة العربية "يوم شغل" من المملكة المتحدة يومى الخميس والجمعة 26 و27 أكتوبر الجارى، والعرض المسرحى "الذكرى الأكثر سرية للرجال" من بوركينا فاسو يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري.

يقدم العرض المسرحى "يوم شغل" تجربة فريدة للجمهور، حيث يتم تقديمه بدون ممثلين، تدور أحداث العرض فى زمن يوم عمل، عندما يبدأ موظف ما بأداء مهامه، ثم يتوقف عن العمل لسبب غير مفهوم. تبعات هذا الفعل تنكشف لنا خلال أحداث العرض الذى يؤديه كاملًا جمهور المسرح، العرض من إنتاج شركة (سابجكت)، مدير الإنتاج التقنى هارى هاليداى، مصمم الإضاءة دانى فافريكا، الموسيقى وتصميم الصوت لتوم فوسكت بارنز.

ويقرأ لنا صانعا المسرح البوركينيين المرموقين أرستيد تارناجدا وأوديل سانكارا العمل الروائى "الذكرى الأكثر سرية للرجال" للكاتب السنغالى محمد مبوجار سار، حيث يروى العرض قصة عن كاتب سنغالى شاب يأتى لباريس بحثـًا عن اختفاء غامض لكاتب آخر قبل ثمانين عامـًا، تدور أحداث الرواية على مدار قرن تقريبـًا وثلاث قارات ما بين السنغال لفرنسا والأرجنتين، يستكشف العرض الانفصال والازدواجية التقليدية بين أفريقيا والغرب، مع وجود الكثير من التعقيدات والحيوية والفكاهة ذات الحس المُر. المسرحية من إنتاج شركة أكلاماسيون للمسرح، موسيقى أنطوان برتيوم، إضاءة دانيل زونجرانا، آداء أرستيد تارناجدا وأوديل سانكارا، والعرض من إخراج أرستيد تارناجدا.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، هو المهرجان الوحيد من نوعه فى مصر الذى يقدم أشكال من الفنون المعاصرة ويستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، فى عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك فى المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون فى قلب القاهرة.