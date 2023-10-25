شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة من إيرادات فيلم "الما بين" لندى المازنى لصالح المساعدات الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت المخرجة التونسية ندى المازنى حفيظ نسبة من إيرادات فيلمها "الما بين" لصالح المساعدات الفلسطينيين نظرا للظروف المأساوية التى يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة القصف المستمر، وقالت إن هذا القرار نابع من منطلق التفكير فى دعم الشعب الفلسطينى كل على طريقته، معلنة أنه سيتم التبرع بنسبة من غيرادات تذاكر الشريط السينمائى للهلال الأحمر التونسى المكلف بجمع المساعدات للفلسطينيين.

الفيلم انطلق عرضه فى قاعات السينما التونسية، وحضر العرض الأول جمهورا متنوعا، وعدد من الصحفيين والنقاد، والفيلم يتناول معاناة أشخاص مختلفين يعانون من اضطرابات على مستوى التطور الجنسى جعلتهم عرضة للانتهاكات والاضطهاد فى محيطهم، ويصور الفيلم مسارات حياة "شمس"، الخياطة الشابة التى تعانى من تشوه خلقى يسجنها فى مفترق طرق بين الأنوثة والذكورة، وحينما ينكشف هذا السر تنقلب حياتها الهادئة رأسًا على عقب.

وحينما تهرب من أعين الناس ووصمهم ونظراتهم القاتلة تهرب نحو العاصمة حيث يفتح لها شخص يعتنق الصوفية بيته، وهناك تندلع داخلها معركة بين الهوية والعقد التى يخلفها المجتمع داخل كل فرد , وسط دوامة تراوح بين الرغبة والحقيقة.

وفيلم "المَابين" من تمثيل أمينة بن إسماعيل وسناء بالشيخ العربى ومحمد مراد وفاطمة بن سعيدان ومحمد مراد وفتحى العكارى وأيمن بن حميدة وهيفاء بولكباش.