صلاح عبد الله : ما يحدث في غزة فاق الخيال

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل المصري صلاح عبد الله، إن التفاعل بشأن الأحداث في غزة على وسائل التواصل لم يهدأ، وما حدث ظاهرة صحية تكشف عن أشياء كثيرة، كما أن قمة القاهرة للسلام كشفت أيضا عن أشياء كثيرة أخرى.



وتابع صلاح عبد الله: "المصريين موقفهم واضح للغاية من الأزمة الفلسطينية، كما أن الجيل الجديد الذي ليس لديهم تفاعل كما ينبغي مع القضية بدأوا في فهم الأمور".

وأشار إلى أن حفيدته نشرت فيديوهات تدعم فيها القضية الفلسطينية، وموقف مصر منها، خصوصاً أن ما يحدث في غزة العزيزة فوق الخيال والوصف، وكشفت الأحداث المستور في أماكن كثيرة في العالم.

وأوضح أن ما يرتكب في غزة إجرام بشع وفاق الخيال كله من قتل النساء والأطفال، وموقف المصريين واضح بأنهم مع القضية، وأن فلسطين عربية، وأن غزة فلسطينية، وأن سيناء مصرية، مردفا: "إلا سينا ولا نسينا؟".