مارك رافالو يستمر بدعم فلسطين وهذا ما طالب به

ميرنا وليد - بيروت - تحدث النجم الأميركي مارك رافالو، في حوار تلفزيوني على إحدى القنوات الأميركية عن سبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني، خصوصاً بعد توقيعه مع 55 نجماً على رسالة موجهة للرئيس جو بايدن، طالبه بالتدخل لوقف القصف الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، كما نشر عبر حسابه منشوراً طالب فيه متابعيه جمع توقيعات لإيقاف الحرب على فلسطين، معلقا: "أوقفوا إراقة دماء الأطفال الآن".



وأوضح رافالو في تصريحات تلفزيونية سابقة، عند سؤاله عن سبب دعم القضية الفلسطينية، قائلا: "فوق أي سبب أنا أحب العدالة، وهذا أمر ذا معنى بالنسبة لي، وفي أي مكان في العالم يعاني من الظلم أعتقد أن بصفتي فنان فأني أشعر بالمسؤولية للحديث عن هذا الظلم".

وتابع: "ارتباطي بالشعب الفلسطيني جاء من الفلسطينيين أنفسهم ومن خلال سماع قصصهن، ومشاهدة الحرب غير المتكافئة التي يتعرض الفلسطينين لها، والعنف الذي يتعرضون له، ومن يدفع الثمن هم المواطنون، ولا يوجد سبب لعدم إخضاع حليف لأمريكا إلى نفس المعايير المنطلقة على أي دولة أخرى".

واضاف: "أرى أن هناك خطأ وعندما تحدثت عن ذلك وصفت بأنني معاد للسامية، وهو وصف كان يصعب علي سماعه، وحقيقة أن هناك الكثير من الناس سيأخدهم التطرف إلى هذا الحد عند الحديث عن هذا النوع من عدم المساواة، وهذا النوع من القمع والفصل العنصري، وهنا في الولايات المتحدة نعاني من الشيء نفسه هناك أميركا الملونة وأميركا البيضاء"

والجدير بالذكر ان مارك رافالو يقف دائماً بجانب هذه القضية، ففي عام 2021 ، دعا الممثل والمخرج الأمريكي مارك رافالو إلى فرض عقوبات على إسرائيل وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس وقصف قطاع غزة الذي أوقع ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

ودعا متابعيه عبر حسابه إلى التوقيع على عريضة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحماية منازل أهالي حي الشيخ جراح.

الذي اتهم إسرائيل بالفصل العنصري والانخراط في “حرب غير متكافئة” ضد الفلسطينيين قائلا “يواجه 1500 فلسطيني شبح الطرد في القدس؛ فقد أصيب 200 متظاهر وقتل 9 أطفال. أدعوكم جميعا للانضمام لحملة التوقيع على هذه العريضة”.