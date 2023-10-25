خبر سار.. "عائلة الحاج متولي" يعود من جديد في رمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - تم الكشف عن التحضير لجزء ثاني من المسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي" والذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024، تحت عنوان "أولاد الحاج متولي"، وسيكون عمل مشترك، فيه الممثلتين المصريتين وفاء عامر ونرمين الفقي.
كما يشار في بطولته الممثلين إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.
ويعد مسلسل عائلة الحاج متوي من أكثر المسلسلات المصرية التي نالت على شهرة واسعة، ونسبة مشاهدة عالية حتى يومنا هذا.
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