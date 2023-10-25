ميرنا وليد - بيروت - بعد الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الممثلة ميساء عبد الهادي من منزلها في مدينة الناصرة داخل الخط الأخضر بتهمة "التحريض". وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اشارت في بيانها انه تم "اعتقال ممثلة وشخصية مؤثرة على الشبكة الإلكترونية من سكان مدينة الناصرة بشبهة تعبيرها عن المديح وخطاب الكراهية". وتابعت في بيانها: هي من المؤثرين في المجتمع العربي، وتقوم بنشر منشورات وأنشطة في وسائل الإعلام المختلفة حرضت وأشادت بتنظيم محظور"

أما عن سبب اعتقالها، كانت ميساء قد نشرت صورًا للمقاتلين في فصائل المقاومة الفلسطينية، وهم يحطمون الجدار الإسرائيلي خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وعلقت : "لنفعل ذلك على طريقة برلين".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد دلال أبو آمنة.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.