تأجيل فيلم Mission: Impossible لـ توم كروز بجزئه الثامن لهذا السبب !

ميرنا وليد - بيروت - قررت الشركة المنتجة للجزء الجديد من فيلم "Mission: Impossible" لتوم كروز، تأجيل الجزء الثامن من الفيلم الذي كان من المقرر طرحه في تموز 2024 ليكون في ايار 2025.
و كانت شركتي «Paramount» و«Skydance» قد اعلنت تأجيل الفيلم إلى 23 ايار 2025، بسبب إضراب أعضاء نقابة الكتاب الأميركية ومن بعده إضراب نقابة ممثلي الشاشة الأميركية والذي يستمر حتى الآن، فالممثلين لم يتمكنوا من العودة للعمل في الفيلم، الذي يخرجه المخرج كريستوفر ماكواري، ومن المتوقع أنَّ يتمّ تأجيل مجموعة من الأفلام الأخرى إذا لم يتمّ حل الإضراب في الأسابيع القليلة المقبلة.
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