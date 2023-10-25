تعرفوا على كاتب مذكّرات بريتني سبيرز، فأيّ فضل تنسب لنفسها؟

“قصتي، بمفرداتي، أخيرًا”، هكذا عنونت المغنية بريتني سبيرز سيرتها الذاتية في كتابها الصادر حديثًا ” المرأة في داخلي”، والذي حقّق منذ اليوم الأوّل من طرحه في الأسواق أكبر نسبة مبيعات في تاريخ اصدار السير الذاتية عن المشاهير، وفق ما صرّحت المغنية في تعليق على منشور عرضت فيه غلاف الكتاب عبر صفحتها على انستغرام، كتبت فيه”لقد حدث ذلك.. شكرًا لكلّ المتابعين الداعمين ، أحبّكم جميعًا”.

أصبحت كتب المشاهير أمرًا شائعًا جدًا هذه الأيام وهي كانت كذلك منذ فترة طويلة، ولكن بريتني سبيرز باتت تُعدّ أحدث نجمة عالمية تنشر سيرتها الذاتية.

وجدت سبيرز نفسها في الظلام لسنوات عديدة مثيرة تساؤل معجبيها عما كان يحدث بالفعل في حياتها، وقد حان الأوان ليكتشفوا ذلك في كتابها “The Woman in Me” الذي صدر قبل أيام قليلة.

وتمامًا كمثل ما يحصل عند صدور أي كتاب لنجمة ما، تساءل الكثيرون حول ما إذا كانت هي بالفعل قد كتبته بنفسها أم لجأت الى من يساعدها في إعداده، وقد اتضّح في مؤلَّف سبيرز ان الكاتب والصحفي سام لانسكي هو من روى جانبًا من قصة المغنية، وهو صاحب خبرة في ذلك منذ تعاونه مع أديل ومارادونا أثناء عمله في مجلة “تايم”.

هذا، وقد دخل عالم النشر في حالة من الجنون بسبب هذه المذكرات التي طال انتظارها، حيث تنافست العديد من دور النشر على حقوق الطبع.

وفي النهاية، فازت بها شركة Gallery Books وهي احدى شركات Simon & Schuster، وقد أعربت جنيفر بيرجستروم، نائب الرئيس الأول والناشر في Gallery Books، عن سعادتها قائلة: “لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا بمساعدة سبيرز في مشاركة قصتها أخيرًا”.

والجدير ذكره ان الصفحة السادسة كانت قد كشفت حصريًا في شباط/فبراير 2022 عن توقيع بريتني لصفقة كتاب رائدة مع شركة Simon & Schuster، بلغت قيمتها 15 مليون دولار. لذا فمن الواضح أن النجمة العالمية كانت تخطط لسرد مذكراتها في كتاب منذ فترة طويلة، لا سيّما بعد أن أصدرت شقيقتها جيمي لين سبيرز كتابها الخاص “أشياء كان يجب أن أقولها” في يناير 2022. ولم تهدر بريتني أي وقت في كشف أكاذيب أختها بالتعبير عن احباطها عبر حسابها على موقع انستغرام.