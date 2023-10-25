نادين نسيب نجيم : "شو واطي شو خسيس و بلا ضمير" .. فمن قصدت؟

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها على كل التطورات التي تحصل في غزة، وكتبت: "الانسان شو واطي شو خسيس و بلا ضمير كيف بيقدر يقتل بلا رحمة من دون سبب حتى و يشن حروب… و "الله " بكل عظمته وقوته غفور رحيم شايف المجرمين من فوق و قادر بلمحة بصر يشيل الارض كلها عن الوجود ! و يمحيهم كلهم ! شو متعجرف الانسان و مغرور بينسى انه هو لا شيءٍ امام قوة الله و مع ذلك لا يبالي ببيع ضميره وبيتصرف و كأنه صاحب السلطة والقوة لوحده ! هؤلاء يستحقون الموت الغير رحيم.

الصفوف الاولى في جهنم في انتظاركم".

ومنذ بداية الاحداث وتطورها في غزة، تساند نادين نسيب نجيم القضية الفلسطينية، وهي من أكثر الممثلات اللواتي استخدمن حساباتهن لدعم الشعب الفلسطيني.