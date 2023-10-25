إبنة ساندرا رزق تخطف الأنظار.. أصبحت شابة جميلة قهل تصبح ملكة جمال لبنان كوالدتها؟

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان عام 2000 ساندرا رزق صورة لابنتها الوحيدة نور من زواجها السابق، وخطفت الابنة الانظار ونالت اعجاب الجمهور، اذ ورثت جمالها عن والدتها التي عرفت بملامحها الاجنبية وشعرها الاشقر وذكائها وحضورها.
واعتبر العديد من المعلقين أن على نور أن تشارك في مسابقة ملكة جمال لبنان عندما تصبح في العمر المناسب للاشتراك بهذه المسابقة، اذ تمتلك مقومات الجمال، بالإضافة الى خبرة والدتها التي قد تفيدها في هذا المجال.
فما رأيكم هل تصبح نور ملكة جمال لبنان في المستقبل؟
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