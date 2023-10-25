خاص وبالفيديو - علي صولي : هذه كواليس مقابلتي مع هيفا هبي وأتفاءل بماغي بو غصن

ميرنا وليد - بيروت - أقام الإعلامي زكريا فحام تكريماً للصحافين والإعلاميين، في احتفالية حضرتها شخصيات فنية وثقافية وإجتماعية وإعلامية، وكان من بين المكرمين الزميل الصحافي علي صولي.



موقع الخليج 365 تواجد في الحفل، وكان لنا مقابلة مع الزميل الصحافي علي صولي تحدثنا خلالها عن لقاءاته مع بعض الفنانين والممثلين، ومنها مقابلاته مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ومع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، كما تحدث صولي عن المنتج اللبناني جمال سنان، وأبدى رأيه بمسلسل كريستال وبأداء الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله والممثل السوري محمود نصر في المسلسل.

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