ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة، ردت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على حملة الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب حديثها باللغة العبرية بمقطع فيديو متوجهة للشعب الإسرائيلي.

وأكدت بسمة وهبة على أثر الفيديو في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقالت :"دي كانت رسالتي للشعب الإسرائيلي ومعروف مغزاها ايه ، سيبكوا من العبري المكسر بتاعي ... واضح إن الفيديو بتاعي عمل تأثير في اسرائيل وكنت بقول للشعب الإسرائيلي إن رئيسكم مش مهتم بيكم. واضح إن في انقسام جوة الجيش الاسرائيلي خلى نتنياهو متوتر إن مذيعة مصرية عملت فيديو يتيم باللغة العبرية المكسرة بس المذيعة دي كسرت عزيمتك ووترتك وقلقتك سبحان الله يوضع سره في أضعف خلقه، حاولت إني اعمل حاجة أفيد بيها فلسطين. هل أنا الشخصية اللي في الشاشة دي؟! يرضيكم كده؟! عاوزة أستحلفكم بالله، هل دي لغتي؟! مش أنا بتكلم عِبري مكسر ومش عاجبكم، حد شاف بقي؟! دا مش بقي ، لكنه صوتي المفبرك بتقنيات الذكاء الاصطناعي".

كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة تتحدث عن تأثير ما قالته في بنيامين نتنياهو: "كسر عزيمته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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