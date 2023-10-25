بعد خبر خطوبته من غادة عادل.. هكذا رد شريف رمزي

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار صورة له برفقة الممثلة المصرية غادة عادل زاعمين بأنها صورة من خطوبتهما، خرج الممثل المصري شريف رمزي عن صمته، ونفى كل هذه الإشاعات بطريقته الخاصة.



وأكد شريف أن الصورة قديمة ولا تعكس سوى علاقة الصداقة العميقة التي تربطهمان، كما نفى أس شائعات حول خطوبتهما بشكل رسمي، لأن غادة مثل أخته، وأن لديه علاقة صداقة وثيقة معها ومع زوجها السابق مجدي الهواري.

كما أكد شريف رمزي أنه وزوجته الممثلة المصرية ريهام أيمن، مستمران في حياتهما الزوجية، وأنه يلتقي بأبناء غادة بانتظام خلال تدريباتهم في صالة الألعاب الرياضية.