رحلة في أعمال حسن عثمان بمركز الجزيرة للفنون

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن مركز الجزيرة للفنون فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم معرض تكريم للفنان الراحل حسن عثمان للإحتفال برحلة حياته الفنية (1929-2014).

عاش"عثمان" حياته متاثراً بمصر و خصوصاً مدنها، شعبها و حضارتها، حريصا دائما على استكشاف كل ركن من أركانها من خلال رحلاته و قراءاته.

و ذلك كان له تأثيراً بين على أعماله الفنيه التي من خلالها استطاع ان يعبر عن الحياه الإنسانية بكل ما تشمل.

هذا المعرض سيأخذ زائره في رحلة عبر حياته الفنية مسلطاً ضوءاً على ابرز اعماله.

ولد حسن عثمان في المنيا في 19 يناير من عام 1929، وبعد انتهائه من مراحل تعليمه الأساسية، التحق بكلية الفنون الجميلة، وتخرج فيها مُتخصصًا في الزخرفة وهو في الثالثة والعشرين من عمره في عام 1952، ثم واصل دراساته الخزفية بالتحاقه بمراسم الأقصر وذلك تحت إشراف المهندس العالمى حسن فتحى في عام 1954.

بدأت علاقة عثمان بالنقد الفنى، بعمله منذ تخرجه، كناقد فنى بالمجلات الصحفية المُختلفة مثل التحرير، وصباح الخير، والمساء، وأرب ريفيو، والجمهورية، والعلم، كما شارك في تأسيس الجمعية المصرية لنُقاد الفن التشكيلى، وانضم عضوًا بنقابة الفنانين التشكيليين، وعضوا بالاتحاد الدولى لُنقاد الفن بباريس "الأيكا" وأخيرا انضم عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة وهو في السابعة والخمسين واستمر لمدة عامين.

استطاع عثمان أن يحقق نجاحًا كبيرًا، وحصل على الجوائز الفنية الدولية والمحلية، مثل جائزة لجنة تحكيم بينالى القاهرة الدولى الثانى للخزف في 1994، حتى فارق الحياة في السابع من يوليو لعام 2014، وذلك عن عُمر يُناهز 85 عامًا.