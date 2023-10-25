مقابلات المتطوعين بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، مقابلات مع عدد من المتطوعين من الجنسين للمشاركة والعمل في تنظيم دورته الثامنة، في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

وقام بعمل المقابلات كل من الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وندى عزيز المدير التنفيذي، ودكتور علاء قوقة أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والفنانة سمر جابر عضو مجلس إدارة جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون

وتوافد عدد كبير من المتطوعين في اليوم الأول من المقابلات بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث حضر عدد كبير من الشباب الذي يرغب في العمل بكل حماس بالدورة الثامنة.

وقال الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان: "أقوم بتشجيع الشباب في كل دورة منذ الدورة الأولى للتطوع لأنه يخلق فرصة استثنائية لهم للعمل ضمن جميع قطاعات المهرجان، وفعالياته، وندعو الجميع وخاصة عشاق الفن والمسرح، وكل الذين يبحثون عن تجربة فريدة، للتقديم إلى برنامج المتطوعين، والمهرجان يدعم فكرة روح العمل الجماعي وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب في الإدارة الثقافية ومجال المسرح والمساهمة في تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.