شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المطرب محمد رؤوف اليوم من مسجد المغفرة بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أسرة الفنان محمد رؤوف الذي وافته المنية أمس بعد صراعه مع المرض، العزاء اليوم الأربعاء من مسجد المغفرة بالعجوزة.

وأعلن خبر وفاته عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان المطرب محمد رؤوف في ذمة الله.. ندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان"، كما شيعت جنازته أمس من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، وشارك فيها الفنان حسام حسني.

محمد رؤوف كان يطلق عليه كل زملائه في فرقة رضا المطرب ذهبي الحنجرة، وقد نال شهرة كبيرة جدا بداية من فترة الثمانينات، بعد أن طرح أول ألبوماته «لا لا ما تحبش تاني» عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

كما أنه كان من المطربين القلائل الذين لديهم قدرة علي الارتجال الغنائي لفترة كبيرة علي المسرح، ولديه قبول وكاريزما كبيرة وحقق من خلال تواجده في فرقة رضا الكثير من النجاحات ونال شهرة كبيرة حيتي أصبح هو مطربها الأول .

يذكر أن المطرب محمد رؤوف شارك في أكثر من عمل فني، حيث شارك في مسلسل "العملاق "عام 1979 وقدم دور سيد درويش وشارك في عدد من المسرحيات والتي قدم في واحدة منها شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

و كان متزوجا من المطربة سحر ناجي التي اعتزلت الفن بعد زواجهما لترعاه، وابتعد عن عالم الفن خلال فترة التسعينيات، وأصيب عام 2016 بجلطة في القلب وجلطة في العين