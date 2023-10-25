شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الأمريكي ريتشارد راوندتري بعد معركته مع السرطان عن 81 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان الأمريكي ريتشارد راوندتري بطل سلسلة أفلام "Shaft" بعد معركة قصيرة مع مرض سرطان البنكرياس، عن عمر يناهز الـ 81 عاما، حسب ما أعلن مدير أعماله باتريك ماكمين.

حيث قال مدير أعماله خلال بيان: "عمل ريتشارد ومهنته كانا نقطة تحول للرجال الأمريكيين من أصل أفريقي في السينما"، مضيفا: "لا يمكن المبالغة في تأثيره على الصناعة".



ريتشارد راوندتري

كما أوضح مدير أعمال الفنان الراحل ريتشارد راوندتري لصحيفة هوليوود ريبورتر أنه توفي في منزله في لوس أنجلوس بعد ظهر الثلاثاء مع عائلته إلى جانبه.

ولد راوندتري في 9 يوليو 1942 في نيويورك، وبدأ حياته المهنية في التمثيل في أوائل الستينيات، وكان يُنظر إليه على أنه ممثل رائد في تصويره للمحقق جون شافت، مما جعله نجمًا في سن 29، كما حصل على ترشيح لجائزة جولدن جلوب أفضل نجم جديد لعام 1972 عن دوره في الفيلم، وهو الفيلم الذي قدم منه 4 أجزاء ما بين 1972 و2019.