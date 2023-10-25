بالصور- عمر الشريف جونيور لهذا الشاب الوسيم: "الوقت يغير الأشياء...ولكن ليس حبي لك"

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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل عمر الشريف جونيور، حفيد الممثل الراحل عمر الشريف، صورتين له مع رجل يعرفه منذ أكثر من 20 عاماً، واحدة التقطت لهما في بداية صداقتهما، والثانية حديثة، وعلق كاتباً: "الوقت يغير الأشياء.
..ولكن ليس حبي لك. أصدقاء للأبد".
وعلى الرغم من أن عمر قد أوضح أن العلاقة التي تجمعه بهذا الشاب ليست الا صداقة متينة، الا ان الموضوع احدث بلبلة خصوصاً أن عمر كان قد اعترف بشكل علني بأنه مثلي الجنس، وقد دعم كل حملات المثليين، وذلك للحصول على حقوقهم ومنع التعدي عليهم لفظياً أو جسدياً.
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