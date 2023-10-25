بالصورة- نجمة الثمانينيات والتسعينيات التي شغلت العالم سامانتا فوكس نسخة طبق الأصل عن والدتها

ميرنا وليد - بيروت - هي النجمة العالمية التي شغلت الناس والصحافة والنقاد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وقدمت الكثير من الأغاني التي لاقت إنتشاراً كبيراً، وكذلك الكليبات التي كانت إطلالاتها فيها جريئة إلى درجة كبيرة.



إنها سامانتا فوكس التي تتواصل مع محبيها في كل أنحاء العالم، من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

سامانتا نشرت صورة قديمة، ظهرت فيها مع والدتها، من كواليس تصوير أحد كليباتها، وعلقت سامانتا بأنه كان عمرها حينها 23 عاماً، وعمر والدتها 43 عاماً.

متابعو سامانتا أبدوا إعجابهم الكبير بالصورة، وعلق الكثير منهم بأن النجمة نسخة طبق الأصل عن والدتها.