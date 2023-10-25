سعد الصغير بتصرف لافت..هذا ما قرره

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري سعد الصغير عن تبرعه بجزء من أرباح حفله المقبل لدعم غزة، وقد لاقت هذه الخطوة تأييدا واسعا من قبل الجمهور، اذا اشادوا بـ سعد الصغير.



على صعيد آخر كشفت تقرير مؤخرا ان سعد الصغير قد تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية إتهم فيه طليقته الراقصة برلنتي عامر قد أقدمت على الإعتداء عليه بالضرب المبرح، أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم.

ولفت سعد الصغير، أنه تعرض لإصابة في الرأس حيث إستخدمت برلنتي آلة حادة، وذلك على مرأى من المتواجدين في الفندق.