هل تذكرون الطفل الذي أدمى القلوب بنظرات الخوف في عينيه؟ إليكم مقطع فيديو مفرح له!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني الجمهور مقطع فيديو للطفل الفلسطيني، الذي أدمى القلوب بنظرات الخوف في عينيه، وقد نال ما يحتاجه من المساعدة الطبية والصحية اللازمة.



وظهر الطفل في مقطع الفيديو وهو يلهو ويلعب وعلامات الراحة ظاهرة على وجهه، وعلق تامر قائلا: "فاكرين خوف الطفل ده و الفزع اللي كلنا شوفناه على ملامحه لما شوفت الڤيديو ده حسيت بشوية أمل لما شوفته مبتسم تاني و بيلعب زيه زي اي طفل في سنه حقه انه يكون دلوقتي بيلعب و مبسوط .. يارب يا رحيم نشوف كل اطفال غزه كده و وترجعلهم الفرحه من تاني و اللي ملحقناش نشوفهم كده … هم عند ربهم في فرحه اكبر من كده في جنات النعيم اللهم إحفظ غزه و اهل غزه و اطفال غزه آمين آمين آمين يارب العالمين".