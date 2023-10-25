هكذا ظهرت جورجينا رودريغيز بعد فوز نادي النصر السعودي

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو بفيديو جديد على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بغاية السعادة بلقطة من المعصد و اخرى من ملعب كرة القدم، وذلك بعد فوز نادي النصر السعودي.
وكانت خضعت جورجينا لجلسة تصوير لصالح مجلة Vogue بنسختها البرتغالية. وظهرت جورجينا بفستان فوسفوري وبوضعيات غريبة ومثيرة للجدل خلال الصور وبدا شعرها متطاير ووضعت نظارات شمسية وانتعلت حذاء ذو كعب عالي وكانت جورجينا قد تصدرت غلاف المجلة العالمية التي صدرت قبل ايام قليلة.
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