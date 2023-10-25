شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قبلاوي: مالمو أصبح أكبر مهرجان يحتفي بالسينما العربية فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية خلال جلسة نقاشية تحت اسم "تمويل الأفلام: دليل للحصول علي التمويل"، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، قائلا:" بداية إقامة مهرجان للسينما العربية ليست فجرة حديثة أوجديدة، لانه سبقنا عدة مهرجانات للسينما العربية، ولكن فكرة إقامة مهرجان في السويد، ومع عدد سكان قليل إلا أنها تحتوي علي عدد كبير من الجنسيات، مهرجان مالمو بدأت أفكر فيه منذ عام 2010، إلا أنه في 2014 أصبح أكبر مهرجان يحتفي بالسينما العربية في الخارج، كما تم في نفس العام التفكير في إقامة سوق ومنتدي للأعمال العربية، وفي الدورة التي تلتها بدأنا بالفعل في إقامة السوق والمنتدي".

وتابع قبلاوي قائلا:" المهرجان ممول بالكامل من البلد، وفي منتصف الشهر الخامس في فترة تفكيري للمهرجان، بدأت في ارسال الايميلات للبلدية ومجموعة من المؤسسات التي لم يمر اليوم إلا وأغلبهم قاموا بالرد والموافقة علي فكرة المهرجان، وفي البداية تمت الموافقة علي 25% فقط علي الميزانية المطروحة، وبعد 4 دورات أكد حاكم مدينة مالمو انه لا يمكن التغافل أن المهرجان من أهم معالم المدينة في الوقت الحالي".

وأشار قبلاوي قائلا :"انه حصل علي جائزتين للمهرجان، إلا أن الجائزة الثانية التي حصل عليها خلال العام الجاري هى الاهم، بسبب أنها كانت عن نجاح المهرجان في مسعاه الاساسي، من بلدة مالمو، وهو مساعدة العاملين في المهنة في الحصول علي تمويلات لـ اعمالهم، بجانب ذلك ان مهرجان مالمو لا يقام في فترة واحدة فقط بل في عدة بلدان في وقت واحد لـ مساعدة العاملين في المهنة، وحاليا يعرض علي الاقل 80 فيلما عربيا في مهرجانات اسكندافية، وذلك من خلال الدعم من الصندوق".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى، 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لأربعة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.