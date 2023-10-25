شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فرحات لـ ”الخليج 365” بعد إصابته بجلطة في المخ: أشعر بتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فرحات بطل فيلم "سر طاقية الإخفاء" تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لجلطة في المخ، قائلا إنه في حالة تحسن، ويتلقى حاليا العلاج داخل منزله.

وكان "فرحات" أشار في تصريح سابق لـ ”الخليج 365” أن الجلطة نتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بها، موضحًا أنها أثرت بشكل ملحوظ على النطق لديه.



أحمد فرحات

وقال الفنان أحمد فرحات، خلال لقاء سابق إنه حقق نجاحا كبيرا في مسيرته الفنية خلال طفولته، متابعا: عملت في الفن دون أن أطرق على باب أي أحد من أجل أن أمثل، مضيفا أن انطلاقته القوية كانت من خلال فيلم سر طاقية الإخفاء، متابعا: المخرج العبقرى نيازى مصطفى مخرج "خدع" جميل، لذلك حقق نجاحا كبيرا في الفيلم.

وتابع الفنان أحمد فرحات: شاركت في فيلم سر طاقية الإخفاء وكان سنى 10 سنوات، والمنتجون كانوا بيخطفونى من بعضهم، وشاركت في فيلم شارع الحب كان سنى 9 سنوات ونصف.