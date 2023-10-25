شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية: أتمنى مشاهدة فيلم عربي ممتع للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية خلال جلسة نقاشية تحت اسم "تمويل الأفلام: دليل للحصول علي التمويل"، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، قائلا: "في الدورة المقبلة سنقيم صندوق لما قبل الانتاج، وهذه أول مرة في الدورة القادمة من مهرجان مالمو للسينما العربية، ولكن شرط وحيد هو وجود شريك سويدي، دائما يحب الانسان ان يطور ادواته، فاقامة صندوق لتمويل الافلام هو مشروع كبير لكل صناعي الأفلام".



مهرجان الشارقة

وتابع قبلاوي: "الفرق بين مهرجان مالمو والمهرجانات العربية هي وجود شركات انتاج من دول الشمال، والتي لا تتواجد في الاغلب في مثل هذه المهرجانات، مما يعني وجود فرص اكثر لصانعي السينما، خاصة مع وجودهم في نفس مقر إقامة المهرجان طوال الفترة، مع ترتيب المواعيد لهم مع المندوبين من صناديق التمويل، كما ان علاقتنا جيدة جدا مع المهرجانات السينمائية العربية، ولدينا تعاون كبير مع مهرجان البحر الاحمر، وكان مهرجان الجونة يقدم جائزة اخري لكنها توقفت وقت فيروس كورونا نتمني عودتها، ولكن التعاون كبير وثابت، بالاضافة الي اننا اعطينا جائزة بـ احدي المهرجانات العربية، ولكن قررنا ان نضعها ضمن مهرجان مالمو لكي يحظي صانعي الاعمال بفرصة اكبر من خلال المهرجان".



مهرجان الشارقة

وأضاف: منذ سنوات ابحث عن أفلام للأطفال، وأتمني العام المقبل اشاهد أفلام موجهة للطفل العربى، خاصة أننا نأخذ وقت طويل في البحث عن فيلم طويل للاطفال، بعيدا عن احتوائه علي مفهوم تربوي فقط، ولهذا ابحث عن فيلم أطفال ممتع للطفل أولا، والأفلام الإسكندنافية خير مثال علي أفلام الأطفال لانها تحتوي علي جانب ممتع للطفل، الذي يمكنه الذهاب بمفرده للسينما لمشاهدة العمل، وتواصلت مع أكثر من صندوق من اسكندافيا لدعم صانعي الأفلام لكتابة أعمال للاطفال، وهذا الأمر يقع علي عاتق المنتجين وكتاب السيناريو في الأول والأخير".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربعة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخر يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.