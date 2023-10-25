لهذا السبب الصادم إيرينا شايك غاضبة من مواعدة حبيبها السابق لجيجي حديد

عبّرت عارضة الأزياء الروسيّة إيرينا شايك عن استيائها من العلاقة التي تجمع صديقها السابق الممثل الأميركي برادلي كوبر بعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، الى درجة ان كشفت صدمتها علنًا منذ لحظة سماعها الخبر.

ويبدو ان العلاقة بين كوبر وحديد قد توطّدت خلال شهر تشرين الاول/أكتوبر الحالي، حيث شاهدهم المعجبون من جمهورهم والصحافة يتجولان في شوارع مدينة نيويورك.

وقد تنامى الى الإعلام امتعاض شايك التي كانت قد واعدت كوبر بين العامَي ٢٠١٥ و ٢٠١٩، من تحوّل الممثل الى عارضة أزياء تبلغ من العمر ٢٨ عامًا، كانت على علاقة سابقة بزين مالك. غير أنّ غضبها هذا ليس بدافع تقرّب صديقها السابق من عارضة أخرى، وإنّما لكون حبيبته الجديدة تصغرها بعشرة أعوام، ما شكّل لديها صدمة حقيقية لا سيّما بوجود ابنتها منه والتي تستخدمها عذرًا لتبقى قريبة منه.

في هذا الوقت، عُلم بأنّ إيرينا قد انفصلت عن توم برادي الذي واعدته مرارًا عديدة خلال الأشهر الماضية، وقد شوهدا يخرجان معًا من أحد فنادق لندن إثر رحلة ثنائية الى المملكة المتحدة.–