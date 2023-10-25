شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يقترب من ميلان الإيطالي في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية، اقتراب انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلي صفوف الفريق الأول الكروي بنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميلان يرغب في ضم إبراهيم دياز

وأكد الصحفي التركي أكرم كونور في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن نادي ميلان الإيطالي، يخطط للتعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد، إبراهيم دياز، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأشار الصحفي التركي، إلى أن نادي ميلان الإيطالي ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع إبراهيم دياز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني حيث أن هناك عدة أندية آخرى في الدوري الإنجليزي تريد ضمه من ريال مدريد.

وشارك الدولي المغربي إبراهيم دياز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني والبالغ من العمر 24 عامًا، في تسعة مباريات فقط مع الفريق الملكي في جميع المسابقات هذا الموسم.