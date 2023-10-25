أسما شريف منير توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء الأشخاص

ميرنا وليد - بيروت - وجهت خبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير رسالة شديدة اللهجة للأشخاص الذين إنتقدوها بشدة بعد أن حلقت شعرها.



وقالت أسما بمقطع فيديو: "الناس اللي بتشتم دي متعلمتش حاجة هو أنت شايف لما بتشتم حد بتاخد حسنات؟ أنت كده دكر أنت كده محصلتش؟ بتتعلم إيه وبتعلّم اللي حواليك إيه؟، ربنا يهديهم وأنا ولا بفكر في الناس دي. اللي بيزعلني إن الناس اللي بتشتم دي أكبر ناس مُدعين ولو دخلنا عندهم بنلاقي كاتبين لا إله إلا الله وفلسطين الحرّة، دول ناس مش حقيقية وكدابة، الناس مبقاش عندها دم وفي كمية نفاق وكدب وانفصام في الشخصية رهيبة، لو أنت مسلم أو مسيحي الديانتين بينادوا بالاحترام، لما أنت تصدر ده للناس متزعلش لما يقولوا علينا همج. أنا مش شيخة أنا إنسانة نفسي أتعامل مع بني آدمين طيبين، والدين أخلاق سواء إسلامي أو مسيحي، واللي الناس بتعمله ده مش منطقي، لازم نتعلم منبقاش همج ونعمل اللي دينا قال عليه باللي نقدر عليه، أنا مش محجبة وبغلط في حاجات، واللي بيحصل ده لازم يعلمنا حاجة، بلاش إدعاء وتوكلوا نفسكم إنكم تربوا الناس، ظبط نفسك الأول وشوف الطريقة اللي المفروض تكلم بيها الناس ولو عايز تساعد في هداية حد تتكلم إزاي. المفروض تقوله ده الدين حلو أوي وافتح نفسه على الدين، لو أنت شايف إني مش مسلمة وطلعتني من الديانة، هل علشان أدخل تاني الإسلام شايف إن دي الطريقة اللي تدخلني بيها تاني؟ يا جماعة والله العظيم ما ينفع اللي بيحصل ده، والله في ناس مافيش فيها فايدة وموجودين علشان نتعلم أن منبقاش زيهم، أنا مش زعلانة إنهم بيشتموني أبداً ومحصّنة نفسي منهم، اللي مزعّلني أن في ناس فعلاً بيصدقوا نفسهم لدرجة الجنان وشايفين أنهم صح. اللي بيحصل ده ليه سبب على أصعدة كتير أوي، والإسلام بان قد إيه في ناس طيبين وقد إيه ناس بتخاف على بعض وقد إيه حبنا للبلد، بشوف على أكونتات كتير بتحاول تساعد وتعلّي صوتنا وفي ناس بتتريق وتعمل ميمز بتضحك، وفي ناس بتشتم وناس بتحبط ناس بتعمل حاجات غريبة... لو اللي بيحصل ده مش هيعلمنا حاجات كتير، في درس في اللي بيحصل ده لازم الواحد ميبقاش مُدعي، وفي ناس بتكتب عنده فلسطين الحرة وتلاقيه بيشتم وبيعمل حاجات مش حلوة في حياته، اللي بيحصل ده بينعكس علينا في حياتنا ولازم الواحد اللي مبيصليش يحاول يرجع يصلّي، الالتزام صعب، واللي بيبقى عنده نقمة على البلد بتاعته أو أي حاجة بتحصل في سياستها لازم يحمد ربنا أن أنت عندك بلد وجيش بيحميك".