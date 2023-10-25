وفاة ريتشارد راوندتري عن عمر 81 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - رحل النجم الأميركي ريتشارد راوندتري بعد صراع مع سرطان البنكرياس، عن عمر ناهز الـ81 عاماً.

ريتشارد توفي في منزله في لوس أنجلوس بعد ظهر الثلاثاء وكان بين عائلته.

وأعلن عن الوفاة مدير أعمال ريتشارد باتريك ماكمين وقال في بيان: "عمل ريتشارد ومهنته كان نقطة تحول للرجال الأمريكيين من أصل أفريقي في السينما، لا يمكن المبالغة في تأثيره على الصناعة".

ريتشارد معروف بأنه بطل سلسلة أفلام "Shaft"، ولد في 9 تموز/يوليو 1942 في نيويورك، وانطلق في التمثيل في بداية التسعينيات، وحقق شهرة كبيرة بعمر 29 عاماً.

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