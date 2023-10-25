حلمي بكر يتهم مدير أعماله بالسرقة .. والمبلغ مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - تقدم الموسيقار المصري حلمي بكر ببلاغ في قسم شركة منطقة العجوزة في مصر ضد مدير أعماله، إذ يتهمه بسرقة مبلغ من المال من حسابه المصرفي، بمشاركة موظف البنك، والمبلغ ليس قليلاً، وهو 2 مليون جنيه مصري.



وأجريت التحقيقات التي بينت أن مدير أعمال بكر حصل على توقيع موكله بمساعدة موظف البنك، وقال لبكر أنه سحب المبلغ وحوله لحسابه الشخصي من أجل وضعه في شهادات بنكية.

وبدوره أوهم الموظف البنك أن المال سيحول على حسابه الشخصي بهدف شراء شقة جديدة لبكر.