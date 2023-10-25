يزيد الراجحي: "لم أدخل الجامعة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف سائق الراليات الشهير يزيد الراجحي انه لم يدخل الى الجامعة، اذ قال بفيديو له على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "انا مادخلت الجامعة، حتى الثانوي كنت الأول بس من ورا".



وقد لاقى هذا الفيديو تداولا كبيرا بين المتابعين.

على صعيد آخر، فإن يزيد الراجحي هو زوج العنود العامري، وكانا قد احتفلا منذ سنة تقريبا بزفافهما بحضور الفنان السعودي محمد عبده.

ومن الفنانين أيضاً الذين أحيوا الحفل، الفنانان السعوديان رابح صقر وعبد المجيد عبد الله، واستمتع الحضور بأجمل الأغاني.