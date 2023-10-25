بالصور- ميسي وزوجته يقضيان وقتاً رائعاً برفقة مغني شهير

ميرنا وليد - بيروت - حازت الصورة التي نشرها لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس، برفقة المغني البريطاني إيد شيران على أكثر من 13 مليون اعجاب في أقل من 24 ساعة.



وشارك ميسي هذه الصورة بعد انتهاء تصفيات الدوري الأميركي لـ كرة القدم، حيث التقى وإيد شيران في "يوم رائع".

وظهر لاعب كرة القدم بالصورة مع زوجته أنتونيلا وأبنائهما الثلاثة، تياجو، وماتيو، وسيرو، وإلى جانبهم إيد شيران وهم يبتسمون.

كما وشارك الجمهور قبل مدة قصيرة مقطع فيديو لأطفال ليونيل ميسي وهم يغنون أغنية "Bad Habits" لإيد شيران، ويتفاعلون معها بشكل حماسي.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها ميسي وإيد شيران، إذ التقيا في عام 2021، عندما حضر المغني إحدى مباريات باريس سان جيرمان وتمكن من الاقتراب من ليو، لالتقاط صورة معه.



