موسم الرياض 2023| إليسا وتامر عاشور مع جمهورهما "أون لاين"

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع كل من الفنان تامر عاشور والفنانة إليسا في أحدث حفلات موسم الرياض 2023 بتقنية “أون لاين”، وذلك ضمن أنشطته الفنية والغنائية الاستثنائية خلال هذا العام.

موعد حفل إليسا وتامر عاشور أون لاين في موسم الرياض 2023

يُذاع الحفل بتقنية “أون لاين”، الليلة، عبر إحدى التطبيقات المُصنعة خصيصًا لهذا النوع من الحفلات بجانب تسجيل عدد من الحفلات والفعاليات الأخرى، والتي تنطلق بالتزامن مع بدء النسخة الرابعة من موسم الرياض.

حفل تامر عاشر أون لاين

حفل إليسا أون لاين

أحيت إليسا، حديثًا، حفلًا غنائيًا في ألمانيا وواجهت سيل كبير من الانتقادات بسبب استمرار حفلاتها في ظل الظروف الراهنة التي تحدث في فلسطين، وتحدثت لجمهورها بعد الحفل بأن الحياة يجب أن تكتمل وأن مهنة الغناء كباقي المهن الاخرى، قائلة: "يعني إذا المهندس بيوقف الورشة والمحامي بيوقف مرافعة وصاحب المطعم بيوقف خدمة والمصرفي بيوقف تداولات.. ساعتها نوقف شغلنا، في عز الحرب كان الفنانين مستمرين لأن ده شغلنا وده رزقنا ومش هيوقف كرمال كام حد فاضي بيحكي.. محدش يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا"، وذلك عبر تغريدتها القصيرة على موقع إكس “تويتر سابقًا”

فعاليات موسم الرياض 2023

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه السعودية، عن النسخة الرابعة من موسم الرياض، تحت شعار "Big Time"، والتي ستنطلق فعالياته في أواخر أكتوبر الجاري.

شوَّقَ آل الشيخ رواد موسم الرياض هذا العام لفعالياته وأحداثه الترفيهية الاستثنائية، قائلًا: "حفل افتتاح الموسم هذا العام سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل".

فعاليات موسم الرياض 2023:



سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

حفلات موسم الرياض 2023 ونجوم عربية وعالمية:

على الصعيد الغنائي، سيقدم موسم الرياض 2023 تجربة غنائية فريدة من نوعها واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة على المستوي السمعي والبصري، واستقبال نجوم الغناء محليًّا ودوليًا وعالميًا، التي اعتاد عليها روّاد الموسم.

يضم "موسم الرياض 2023" 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي "سوق الأولين"، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، و"حديقة الحيوانات بالرياض"، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن "حديقة السويدي" مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة، ويشهد أيضًا إقامة مسابقة "الكنز" بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.