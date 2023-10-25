معجب يُهدي إليسا صورة لوالدها في حفلها بـ ألمانيا.. شاهد ردة فعلها

فاجأ أحد المعجبين الفنانة اللبنانية إليسا على المسرح خلال حفلها في ألمانيا، بعد أن قدم لها هدية مؤثرة تبين أنها صورة تجمعها بوالدها الراحل.

وظهرت علامات الدهشة على وجه إليسا فور رؤيتها للصورة، واحتضنتها بعفوية، معبرة عن امتنانها وسعادتها بها.

وحظي هذا الموقف بتفاعل كبير من الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بموقف المعجب، ومشاعر إليسا الحقيقية.

وكانت إليسا قد أحيت حفلًا غنائيًا في مدينة كريفيلد بألمانيا، لكنها قبل بداية وصلتها الغنائية، حرصت على دعم القضية الفلسطينية في ظل ما يعانيه قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإليسا تطلب فيه من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة.