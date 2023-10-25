شاهد الفنانة وعد تتغزل بعز بن فهد: خدودك حُمر

ظهرت الفنانة وعد في مقطع فيديو برفقة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عز بن فهد، حيث أعربت عن إعجابها به، قائلة: “الجمال كله وليس الجميل، أخلاق وجمال”.

ورد عليها عز بن فهد: “الله يرفع قدرك”، فردت عليه وعد: “خدودك صاروا حُمر”.