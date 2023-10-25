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رحبت مشهورة السوشال ميديا إسراء بمولودتها “الجوهرة” يوم أمس الثلاثاء، واستعرضت الهدايا التي تلقتها من صديقاتها المقربات، من بينهن الفنانة الكويتية المعتزلة أمل العوضي.
ونشرت إسراء عبر حسابها في “سناب شات” صورة لبطاقة تهنئة وصلتها من أمل العوضي لتبارك لها بمولودتها، جاء فيها “حمدالله على سلامتك وجعلها الله من مواليد السعادة، أم علي الناهض”.
وعلق إسراء على الصورة بتوجيه الشكر لأمل العوضي على هديتها، لتكشف بذلك عن طريق الخطأ أن الأخيرة لديها طفل اسمه “علي”، وذلك بعد مرور ما يقارب الـ10 أشهر على زواجها.
وأعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان مشاركة صورة بطاقة التهنئة عبر حسابها في “إنستغرام”، وكتبت مباركة للعوضي: “نبارك ولادة أمل العوضي لابنها علي مازن الناهض. . الله يبارك لها ويحفطه لها ويجعله من ذريه الصالحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل العوضي ترحب بطفلها الثاني.. وصديقتها تكشف اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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