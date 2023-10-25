قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس الفاشنستا فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري. ووقع الحادث فجر الخميس الموافق 24 أغسطس، على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة الجنح تصدر حكمها بحق الفاشنستا الكويتية فاطمة المؤمن في قضية الدهس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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