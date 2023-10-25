سعد الصغير يتبرع بجزء من حفله لصالح أهل غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان سعد الصغير عن تبرعه بجزء من حفله المقبل بأحد الكافيهات، لصالح فلسطين.

ونشر الصغير بوستر للحفل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مكتوب عليها: "الفنان سعد الصغير ونظرا للظروف الحالية يتبرع بجزء من ريع حفلته نصرة لأهل غزة".

وحرص الفنان سعد الصغير المشاركة في التعبير عن احتجاجه على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قصف العديد من المستشفيات والأماكن المكتظة بالمدنيين.

ونشر "سعد" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" والذي أوضح خلاله تواجده في مقابر العائلة في زيارة لوالدته وعلق على الأحداث الجارية قائلا: "ياريت كل واحد يعمل اللي عليه احنا كلنا مع فلسطين وفي ناس ماتت ومصابة وناس مالهاش بيوت دلوقتي، احنا ليه بنتكلم بس؟، أنا بناشد نقابة المهن الموسيقية النقيب مصطفى كامل عايزين يوم من الإيراد بتاع الفنانين كلهم نوديه لفلسطين".