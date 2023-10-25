شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية: ضد إلغاء المهرجانات السينمائية لأنها ملتقي ثقافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية خلال جلسة نقاشية تحت اسم "تمويل الأفلام: دليل للحصول علي التمويل"، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: "أنا ضد إلغاء اي حدث سينمائي لانه حدث ثقافي، ويتم دعمه والاشراف عليه من قبل وزارة الثقافة في البلدان، لكن توقف المهرجانات هو تأكيد علي أن المهرجان سجادة حمراء واستعراضات فقط، ولكن في الأصل المهرجانات أساسهم الاعمال السينمائية التي تعرض، ولقاءات صناع هذه الاعمال التي تزيد من قيم الصناعة، ولكن بعض الدول تضطر الي توقف المهرجانات بسبب قربها من مكان الحدث، او تداخلها سياسيا في الأحداث التي تحدث".



محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية

واضاف قبلاوي: "صانع الافلام في البداية يختار ان يكون صانع افلام بسبب الشغف، ولكن نصيحتي للشباب من صانعي الافلام هو ان يحكي حكايته بأدواته، ويتأني في كتابة السيناريو، ويطلب المساعدة ممن سبقوه خبرة، ويشاهد افلام كثيرة، واذا امكن ان يحضر المهرجانات التي توسع مداركه جيدا، ولا يجب ان يتعامل مع الافلام القصيرة كمرحلة انتقالية للوصول الي صناعة الافلام الروائية الطويلة، ولكن هذه ليست مرحلة انتقالية، ولكن الافلام القصيرة او الروائية هي الاصعب".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".



محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.