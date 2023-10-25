شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان الفيلم العربى فى سان فرانسيسكو بسبب الحرب على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد السينما والإعلام العربي في سان فرانسيسكو تأجيل مهرجانه هذا العام بسبب الحرب على قطاع غزة.

وكان من المقرر افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمهرجان الفيلم العربي في 10 نوفمبر في مسرح كاسترو، من خلال عرض فيلم هجان للمخرج المصرى أبو بكر شوقي، لكن المنظمين أعلنوا أن الحدث لن يستمر كما هو مخطط له، وكتبوا أن المهرجان كان دائمًا احتفالًا بالسينما العربية، لكن في الوقت الحالي، لا يبدو أن هذه لحظة احتفال.

وكان مهرجان الفيلم العربي قد تأجل من قبل لمدة خمسة أشهر في عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر التي دفعت المنظمين إلى إلغائه.

وفي غضون ذلك، سيقدم المنظمون المبالغ المستردة لجميع تذاكر المهرجان والتذاكر التي تم شراؤها مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المعهد عروضًا مجانية عبر الإنترنت لأفلام عربية وفلسطينية.