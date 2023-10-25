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رحلات مدرسية لطلاب المدارس لمشاهدة أفلام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي

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القاهرة - سامية سيد - رحلات مدرسية لطلاب المدارس لمشاهدة أفلام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي

 

ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب رحلات مدرسية بشكل يومي، لطلاب المدارس من مختلف الأعمار في سينما مول زاهية، حيث تقام فعاليات المهرجان، إذ توجد مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأفلام التي تناسبهم.

 

الشارقة
الشارقة

 

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

 

ويقدم المهرجان  خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

 

مهرجان الشارقة
مهرجان الشارقة

 

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لأربعة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".

 

مهرجان الشارقة
مهرجان الشارقة

 

والدول  المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية ، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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