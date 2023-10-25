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القاهرة - سامية سيد - رحلات مدرسية لطلاب المدارس لمشاهدة أفلام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي

ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب رحلات مدرسية بشكل يومي، لطلاب المدارس من مختلف الأعمار في سينما مول زاهية، حيث تقام فعاليات المهرجان، إذ توجد مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأفلام التي تناسبهم.



الشارقة

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.



مهرجان الشارقة

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لأربعة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى".



مهرجان الشارقة

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.