شكرا لقرائتكم خبر عن حفل للكونسرفتوار بمناسبة انتصارات أكتوبر غدا برعاية وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المعهد العالى لموسيقى "الكونسرفتوار" التابع لأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، غدا الخميس، حفل كورال الأطفال بقيادة المايسترو عبير إبراهيم، وذلك فى إطار احتفالات أكاديمية الفنون بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف عام كلا من الدكتورة نسرين رشدى عميد المعهد، الدكتورة أمانى سعد وكيل المعهد على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون "قاعة سيد درويش"، فى تمام الساعة السادسة مساء.



أكاديمية الفنون

وقالت الدكتورة غادة جبارة، إن أكاديمية الفنون جزء أصيل من مؤسسات الدولة التى تعمل بجد وإخلاص بهدف رفعة هذا الوطن وتقدمه، مستمدين من روح أكتوبر الدفعة القوية الكبرى لاستمرار بذل المزيد من الجهد والقدرة على تحدى الصعاب.

وأضافت جبارة: أكاديمية الفنون بكل المعاهد التابعة دائما ما تسير مع الدولة المصرية فى خط متناغم، لذلك لا يمكن أبدا أن تتغافل عن الاحتفال بهذا النصر العظيم الذى قامت به قواتنا المسلحة الذى سيظل دائما أبد الدهر مصدر فخر واعتزاز لكل الأجيال المصرية بصفة خاصة وللأمة العربية كلها بصفة عامة، لذلك سيتم تنظيم عدة فعاليات للتأكيد على ذلك النصر الكبير وتأكيده للأجيال الحديثة التى لم تشاهده وروايات العديد من الحكايات التى تدخل فى إطار المعجزات التى قامت بها قواتنا المسلحة وجنودنا على خط الجبهة والتى تحولت إلى دروس يتم تدريسها فى المعاهد العسكرية فى العالم أجمع، للتأكيد على بسالة قواتنا المسلحة وتفرد جنودها بالبسالة والبطولة.

مؤكدة أن انتصارات أكتوبر تستحق أن تظل الاحتفالات على مدار العام وليس شهر واحد فقط فهى رمز العزة وذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مصرى وعربى استعادات بها مصر قطعة غالية من ترابها بدماء أبنائها الطاهر .