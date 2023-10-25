شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمي وعمرو سليم يشاركان في تشييع جثمان خال محمد محمود عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة ناجي زويد خال الفنان محمد محمود عبد العزيز من مسجد عمر مكرم، وحرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة ودعمه، منهم الفنان إيهاب فهمي، والموسيقار عمرو سليم، والمخرج أحمد نور.



جنازة خال محمد محمود عبد العزيز

ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء في الراحل بمسجد الشرطة بالدراسة يوم السبت المقبل 28 أكتوبر الجارى.

وأعلن محمد محمود عبد العزيز أمس عن وفاة خاله، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه قائلا: "خالى العزيز ناجى زويد فى ذمة الله مع السلامة يا خال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون".



جنازة محمد محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز كان مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



جنازة خال محمد محمود عبد العزيز



جنازة خال محمد محمود عبد العزيز



جنازة خال محمد محمود عبد العزيز



جنازة خال محمد محمود عبد العزيز