رحيل ريتشارد راوندتري عن ٨١ عامًا، فما هي أسباب وفاة نجم فيلم Shaft؟

عالم الترفيه في حالة حداد بعد وفاة ريتشارد راوندتري، الأسطورة الحقيقية في صناعة السينما.

فالممثل، الذي اشتهر بدور المحقق جون شافت المميز في سلسلة أفلام Shaft الشهيرة في السبعينيات، خسر معركته مع سرطان البنكرياس عن عمر ناهز ال ٨١ عامًا.

وكان مدير أعماله، باتريك ماكمين، قد أكّد رحيل الممثل في لوس أنجلوس في تصريح لوسائل الإعلام: “يؤسفني جدًا الإبلاغ عن وفاة ريتشارد راوندتري عصر اليوم بعد معركة قصيرة مع سرطان البنكرياس وسط أفراد أسرته الذين أحاطوا به في ساعاته الأخيرة، مضيفًا “لقد غيرت مسيرته المهنية الرائدة وجه الترفيه في جميع أنحاء العالم وسوف تشعر الأجيال القادمة بإرثه الدائم. قلوبنا مع عائلته وأحبائه خلال هذا وقت الصعب”.

لم تكن مهنة ريتشارد راوندتري تتعلق بالتمثيل فحسب؛ بل كان الأمر أشبه بكسر الحواجز وإعادة تعريف تصوّر الممثلين السود في هوليوود.

امتدت مسيرة راوندتري المهنية لخمسة عقود مثيرة للإعجاب ومظهرةً تنوعه المذهل.

فهو منذ ظهوره المبكر في “As the World Turns” عام ١٩٥٦ إلى دوره كعضو رئيسي في الموسم الثاني من مسلسل OWN الخاص بـ Ava DuVernay “Cherish the Day”، أثبت الممثل باستمرار موهبته وقدرته على التكيف.

لكن ” Shaft” هو الذي جعل منه اسمًا مألوفًا حقًا، فهو يتخطى كونه مجرد فيلم الى ظاهرة ثقافية. لقد كان واحدًا من الأفلام الرائدة من فئة استغلال البشر، والذي عرض قصصًا تتمحور حول موضوعات حضرية وممثلين سود مميزين، متناولاً مغامرة محقق يتم تعيينه للعثور على فتاة مختطفة، وقد مهد نجاح الفيلم الذي أخرجه جوردون باركس الطريق لعصر جديد في السينما.